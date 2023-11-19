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Синнер и Джокович сыграют в финале Итогового чемпионата АТР

Синнер и Джокович сыграют в финале Итогового чемпионата АТР
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата АТР. За седьмой рекордный титул этого турнира действующий чемпион поспорит с представителем Италии Янником Синнером, который впервые вышел в финал данных соревнований.

Напомним, в полуфинальном матче Джокович нанёс поражение второму сеяному, представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Синнер в полуфинале оказался сильнее россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.
Отметим, что впервые с 2020 года в полуфинале Итогового чемпионата АТР сыграли все представители топ-4 рейтинга ATP. Последний раз такое было на Итоговом-2020, и тогда победу праздновал Даниил Медведев.

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