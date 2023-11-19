Камельзон: на Итоговом турнире в Италии 5 человек говорят по-русски. Кого мы обманываем?

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил о доминировании россиян в мировом теннисе.

«Плохо, что все эти санкции вынуждают после 14 лет менять паспорта и выступать под именем другой страны.

Другого пути продолжения этой работы юридически нет. Русский человек — талантливый человек. У нас обязательно родятся ещё игроки. Россия — талантливая нация, многогранная страна. Мы не понимаем, как мы можем проиграть. Самое главное — уделить внимание развитию детского тенниса. Если он будет, то нам никакие санкции не страшны.

Весь мир знает Медведева и Рублёва и то, из какой они страны. Это Россия! Даже на Итоговом турнире в Италии пять человек разговаривают на русском языке. Циципас из России, Зверев из России, Джокович хорошо понимает по-русски. Кого мы обманываем? Не признать это нельзя», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.