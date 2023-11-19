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Андрей Чесноков: у Сафиуллина был невероятный подъём в этом году

Андрей Чесноков: у Сафиуллина был невероятный подъём в этом году
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков отметил прогресс Романа Сафиуллина в этом сезоне.

«Если говорить о прогрессе в этом сезоне, то я бы выделил Романа Сафиуллина. У него был невероятный подъём в этом году, были победы в том числе над топовыми игроками.

Ещё хорошо поднялся Павел Котов, который первый раз дошёл до финала на турнире АТР. Жаль, что он проиграл его Монфису. Павел хорошо выступил относительно своих возможностей.

Со знаком минус я никого бы не выделял. Все российские игроки провели сезон ровно. У всех были какие-то отдельные падения, но в целом наши теннисисты провели сильный ровный сезон», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Cафиуллин закончил сезон на 39-м месте в рейтинге АТР. Это наивысшая позиция для россиянина в карьере.

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