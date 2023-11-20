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Вероника Кудерметова и Карен Хачанов выступят на турнире в Санкт-Петербурге

Вероника Кудерметова и Карен Хачанов выступят на турнире в Санкт-Петербурге
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Российские теннисисты Вероника Кудерметова и Карен Хачанов выступят на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге 1–3 декабря, сообщает пресс-служба соревнований в соцсетях.

Спортсмены будут поделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, получил первый номер посева в команде «Львы», а Кудерметова (16-я ракетка мира) — в команде «Сфинксы».

Помимо Кудерметовой и Хачанова, на турнире выступят Анастасия Потапова, Александр Шевченко, Диана Шнайдер, Ярослав Дёмин, а также сербские теннисисты Ласло Джере и Душан Лайович и болгарская спортсменка Виктория Томова.

Ранее турнир в Санкт-Петербурге входил в календарь ATP и WTA, однако в марте 2022 года из-за ситуации на Украине организации отказались от проведения этих соревнований.

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