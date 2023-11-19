Карен Хачанов показал, как проводит время с сыновьями на Мальдивах

15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото и видео с семейного отдыха на Мальдивах.

На фото Хачанов позирует в бассейне со своим младшим сыном Микаэлем, который родился 12 июля 2023 года.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

На видео же Карен плавает вместе со старшим сыном Давидом, который появился на свет в сентябре 2019 года. Контент, судя по всему, делала супруга теннисиста Вероника.

«Время с семьей», — подписал пост Хачанов.

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023.