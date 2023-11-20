Сразу три российские теннисистки попали в номинацию WTA «Прогресс года»
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона. Победителей в номинациях 2023 года традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.
Отметим, что сразу три представительницы России попали в номинацию «Новичок года». Речь о 16-летней Мирре Андреевой (57-я ракетка мира), 19-летней Диане Шнайдер (65-я ракетка мира) и 21-летней Элине Аванесян (74-й номер рейтинга WTA).
Прогресс года:
Чжу Линь (Китай);
Синьюй Ван (Китай);
Кэйти Бултер (Великобритания);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Ясмине Паолини (Италия).
Новичок года:
Мирра Андреева (Россия);
Диана Шнайдер (Россия);
Питон Стирнс (США);
Элина Аванесян (Россия);
Линда Носкова (Чехия).
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