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Сразу три российские теннисистки попали в номинацию WTA «Прогресс года»

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона. Победителей в номинациях 2023 года традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

Отметим, что сразу три представительницы России попали в номинацию «Новичок года». Речь о 16-летней Мирре Андреевой (57-я ракетка мира), 19-летней Диане Шнайдер (65-я ракетка мира) и 21-летней Элине Аванесян (74-й номер рейтинга WTA).

Прогресс года:

Чжу Линь (Китай);

Синьюй Ван (Китай);

Кэйти Бултер (Великобритания);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Ясмине Паолини (Италия).

Новичок года:

Мирра Андреева (Россия);

Диана Шнайдер (Россия);

Питон Стирнс (США);

Элина Аванесян (Россия);

Линда Носкова (Чехия).