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Фото: Новак Джокович прилетел на Кубок Дэвиса сразу после победы на Итоговом чемпионате

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Малагу (Испания), где пройдёт финальный турнир Кубка Дэвиса – 2023.

Примечательно, что только вчера, 19 ноября, Джокович одержал победу в финале Итогового чемпионата ATP – 2023. Новак со счётом 6:3, 6:3 обыграл четвёртую ракетку мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера. Для серба этот титул стал рекордным седьмым на Итоговом.

Уже 23 ноября сборная Сербии вместе с Джоковичем сразится с командой Великобритании в четвертьфинальном раунде. Также за Сербию выступят Ласло Джере, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.