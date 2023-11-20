«Новак ещё далёк до завершения». Яркая реакция на громкую победу Джоковича в Турине

Теннисный мир не остался равнодушным после того, как легендарный серб выиграл свой седьмой Итоговый турнир.

В воскресенье, 19 ноября, финальным матчем Итогового турнира завершился теннисный сезон на уровне ATP-тура. Титул на престижных соревнованиях в Турине разыграли серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. В битве за трофей 36-летний уроженец Белграда в двух сетах одолел любимца местной публики. На Итоговом чемпионате Новак победил седьмой раз и стал единоличным лидером по этому показателю, оторвавшись от Роджера Федерера и побив множество других рекордов.

Торжественные речи

Церемония награждения на главной площадке соревнований по традиции началась со слов финалиста. Во время обращения к туринским фанатам хозяин кортов рассказал об изменениях в его игре за сезон-2023.

«Последние три месяца я играл и значительно улучшил свой теннис, но даже сегодня я увидел, что мы всё ещё можем улучшить. Однако положительные моменты в 2023 году иные. Я другой игрок по сравнению с началом года. Вы приветствовали меня, как маленького ребёнка, большое вам спасибо», — заявил Синнер.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак, в свою очередь, после исторического триумфа признался, что гордится выступлениями в нынешнем сезоне, назвав его одним из лучших в карьере.

«Можно не сомневаться в том, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником, который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.

Я очень горд своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал. Прекрасная неделя», — сказал Джокович после матча.

А на пресс-конференции представитель Big-3 сообщил о главных целях на грядущий сезон.

«Как провести сезон лучше? Выиграть четыре ТБШ и олимпийское золото (улыбается). Давайте посмотрим. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Драйв, который у меня есть, никуда не делся. Моё тело хорошо служило мне, хорошо слушалось меня. Вокруг меня собрана отличная команда.

Мотивация, особенно для участия в крупнейших турнирах в спорте, по-прежнему всё ещё присутствует у меня. Это по-прежнему вдохновляет меня продолжать играть. В конце концов, люди видят, как ты выступаешь на крупных турнирах, но они не видят всех недель и месяцев самоотверженной ежедневной и еженедельной работы, попыток развить свою форму так, чтобы ты мог достичь пика там, где хочешь. Моей мотивацией на 2024 год являются победы на «Шлемах», Итоговом турнире и Олимпиаде.

Настрой у меня тот же. Я буду продолжать. Не знаю, будет ли у меня такой же удачный год в следующем, но собираюсь сохранить такую же свежесть ума и, в некотором смысле, мотивацию для этого», — отметил Джокович.

Теннисная общественность отреагировала на победу Джоковича

«Невероятно. Поздравляю Новака Джоковича, также поздравляю тебя, Янник, за то, что ты вдохновляюще играл в теннис всю эту неделю», — написала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек, похвалив при этом финалиста Итогового Янника Синнера за великолепную неделю.

«Поздравляю, дорогой», — рад за своего бывшего подопечного нынешний наставник Хольгера Руне Борис Беккер.

«Способность Новака после поражений поднимать свой игровой уровень и сохранять решимость побеждать в любой ситуации — это, на мой взгляд, самое недооценённое, что я видела в теннисе! Поздравляю с очередным рекордом, Новак», — восхитилась триумфом серба двукратная победительница ТБШ Виктория Азаренко.

«Новак ещё раз доказывает, почему он величайший игрок всех времён. Снова первая ракетка мира по итогам года, три «Шлема», а также седьмой титул Итогового чемпионата ATP. Невероятный. Какая неделя выдалась и для Янника. Он должен гордиться собой, и это придаст ему уверенности в себе на следующий год. Поздравляю обоих», — заявила экс первая ракетка мира в парном разряде Рене Стаббс, похвалив как Джоковича, так и Синнера за их выступления в Турине.

«Поздравляю тебя, Новак Джокович», — написал победитель 23 ТБШ в мужском парном и смешанном парном разрядах Боб Брайан.

«Новак. Снова», — оставил короткое сообщение в социальной сети семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой.

«Сообщение получено! Новак ещё далек от завершения, очень, очень впечатляет», — отметил бывший тренер Роджера Федерера Пол Анакон, добавивший к своему посту поздравительные эмодзи и эмодзи в виде кубка.

«Джокович не только является величайшим теннисистом всех времён, но и лучшим спортсменом в мире. Новак побил рекорды в этом виде спорта. Он обладает прежде всего невероятным долголетием на вершине!» — написала победительница Уимблдона-2013, французская теннисистка Марион Бартоли, прикрепив эмодзи с теннисным мячом.