Иван Гахов проиграл Андреа Пеллегрино в первом круге «челленджера» в Валенсии

172-я ракетка мира Иван Гахов из России уступил итальянцу Андреа Пеллегрино, занимающему 151-ю строчку рейтинга ATP, в первом круге «челленджера» в Валенсии (Испания). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представителя Италии.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. Гахов выполнил два эйса, допустил семь двойной ошибок и не сделал ни одного брейка. Пеллегрино не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил двойных ошибок и сделал четыре брейка из семи возможных.

Отметим, это была первая очная встреча игроков. Во втором раунде соревнований в Испании Пеллегрино сыграет с соотечественником Андреа Вавассори или испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Российский теннисист завершил своё выступление на турнире.