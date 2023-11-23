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Новак Джокович признался, что его не устраивает текущий формат Кубка Дэвиса

Новак Джокович признался, что его не устраивает текущий формат Кубка Дэвиса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович критически высказался о текущем формате Кубка Дэвиса.

«Лично я считаю, что лучший формат был бы где-то между старым и новым, но это всё равно плохо для команд-участниц Мировой группы. Плохо, что мы давно не играли в Сербии кубковые матчи. Наша молодёжь, подрастающее поколение теннисистов своими глазами не видит, как мы играем.

Лично я не могу сформулировать для себя идеальный формат. Думаю, нужно вынести эту тему для закрытого обсуждения. Нужно обсудить её с игроками, со сборными. Каждый должен высказать своё мнение, потому что до сих пор из ITF к нам никто не обращался.

Думаю, матчи дома и на выезде – это то, чем исторически славился Кубок Дэвиса. Сейчас турнир уже несколько лет проводится в одной стране – сначала в Мадриде, теперь в Малаге, и это, как мне кажется, перебор. Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, согласно нынешнему регламенту, групповой этап финального турнира проходит в четырёх европейских городах, а плей-офф – в одном. С 2019 года Кубок Дэвиса отказался от домашних и выездных матчей.

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