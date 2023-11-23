Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер одержал 18-ю победу в последних 20 матчах. Впечатляющая серия Синнера продолжилась в рамках плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса – 2023, который играют в Малаге.

18-ю победу Синнер одержал в матче с 23-й ракеткой мира, представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Янника.

Сезон 2023 стал для Синнера на данный момент лучшим в карьере. Он завоевал четыре титула на уровне ATP, в числе которых победы на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Также итальянец в 2023-м дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).