«Это место взрывает мозг». Каролин Гарсия опубликовала фото из Антарктиды с пингвинами

Бывшая четвёртая ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия опубликовала в социальных сетях фото со своего отдыха. Как выяснилось, Гарсия проводит отпуск в Антарктиде. На фото Каролин даже позирует с пингвинами.

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

«Антарктида. Это место взрывает мозг. Нет слов, чтобы описать то, что мы способны пережить, увидеть, почувствовать, прожить», — подписала фото Гарсия.

Сезон-2023 Гарсия завершила на Малом итоговом турнире WTA, который прошёл в Чжухае (Китай). Каролин не смогла преодолеть групповой этап, в её активе одна победа и одно поражение.

Гарсия — обладательница 11 титулов на уровне WTA. В их числе победы на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и Цинциннати (США), а также на Итоговом чемпионате WTA — 2022.