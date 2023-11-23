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«Это место взрывает мозг». Каролин Гарсия опубликовала фото из Антарктиды с пингвинами

«Это место взрывает мозг». Каролин Гарсия опубликовала фото из Антарктиды с пингвинами
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Бывшая четвёртая ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия опубликовала в социальных сетях фото со своего отдыха. Как выяснилось, Гарсия проводит отпуск в Антарктиде. На фото Каролин даже позирует с пингвинами.

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

Фото: из личного архива Каролин Гарсии

«Антарктида. Это место взрывает мозг. Нет слов, чтобы описать то, что мы способны пережить, увидеть, почувствовать, прожить», — подписала фото Гарсия.

Сезон-2023 Гарсия завершила на Малом итоговом турнире WTA, который прошёл в Чжухае (Китай). Каролин не смогла преодолеть групповой этап, в её активе одна победа и одно поражение.

Гарсия — обладательница 11 титулов на уровне WTA. В их числе победы на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и Цинциннати (США), а также на Итоговом чемпионате WTA — 2022.

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