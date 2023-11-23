Сборная Италии усилиями Синнера вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды

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Мужская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2023. В четвертьфинальном матче итальянцы со счётом 2:1 одолели представителей Нидерландов. Отметим, что значительный вклад в обе победы Италии внёс четвёртая ракетка мира 22-летний Янник Синнер.

Теннис. Кубок Дэвиса – 2023. Четвертьфинальный раунд. Италия – Нидерланды

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:9).

Янник Синнер (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6 (7:3), 6:1.

Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) – 6:3, 6:4.

Соперником Италии по полуфиналу станет победитель матча Сербия — Великобритания. Отметим, что за сербов сыграет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. На прошлой неделе он обыграл Синнера в финале Итогового чемпионата ATP.