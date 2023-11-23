Крейг Тили вновь заявил, что Рафаэль Надаль вернётся в тур на Australian Open – 2024

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили вновь заявил, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль вернётся в тур на Australian Open – 2024.

Напомним, в октябре Тили уже делал подобное заявление, но его тут же опроверг агент испанца, а позднее и сам Надаль.

«Рафа тренируется. Я внимательно слежу за ним — наверное, даже каждый день, потому что он для нас очень интересен. Он хочет играть и явно планирует вернуться. Всё зависит от его формы.

Надеюсь, на следующей неделе или в ближайшие две недели мы получим от него какое-то конкретное подтверждение. Я уверен, что Рафа будет здесь (на Australian Open), потому что он не захочет упустить возможность повторить то, что сделал пару лет назад», — приводит слова Тили Reuters.