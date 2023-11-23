«Я готов к этому испытанию». Новак Джокович – о том, что Олимпиада-2024 пройдёт на грунте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«У меня возникают странные ощущения из-за того, что мы будем играть на «Ролан Гаррос». Это будет похоже на то чувство, которое я испытал в 2012 году, когда Олимпиада проходила на Уимблдоне. Думаю, это был первый и последний раз, когда мы играли там в цветных футболках, а не в белых. Олимпиада – это особенное соревнование. Я люблю олимпийскую деревню, мне нравится церемония открытия, ощущение того, что я представляю свою страну на самом важном событии в мире спорта.

Для теннисистов это непростой турнир, потому что у нас очень плотный график. После «Ролан Гаррос» мы перейдём на траву, потом снова на грунт, а через короткое время будет хард — но я готов к этому испытанию. Надеюсь, буду здоров и покажу в Париже максимум, чтобы постараться завоевать олимпийское золото», — приводит слова Джоковича Marca.