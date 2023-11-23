Тиафо поиграл с хоккеистами «Вашингтона» в теннис на льду и обнялся с Овечкиным

16-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо посетил ледовую тренировку «Вашингтон Кэпиталз» в рамках своего визита в клуб.

Команда, в том числе её капитан Александр Овечкин, тепло поприветствовала Тиафо. Фрэнсис немного поиграл в хоккей, после чего принёс на лёд ракетку и мяч и сыграл с несколькими хоккеистами в импровизированный теннис. В конце встречи Фрэнсис посетил раздевалку команды, где подарил Овечкину ракетку, а Александр в ответ подписал теннисисту клюшку и джерси команды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором визита Тиафо к «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2023 Тиафо завоевал два титула на уровне ATP: в Штутгарте и Хьюстоне. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» в этом году — четвертьфинал US Open.