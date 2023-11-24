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Джокович уверенно обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербия досрочно вышла в полуфинал

Джокович уверенно обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербия досрочно вышла в полуфинал
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принёс сборной Сербии досрочную победу (2:0) над командой Великобритании в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2023.

Джокович в своём матче встречался с 18-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри. Их встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.

Напомним, в первом матче противостояния этих сборных 55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера.

За выход в финал Кубка Дэвиса – 2023 Сербия сразится с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

Кубок Дэвиса 2023. 1/4 финала
23 ноября 2023, четверг. 22:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кэмерон Норри
18
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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