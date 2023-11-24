Джокович уверенно обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербия досрочно вышла в полуфинал
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принёс сборной Сербии досрочную победу (2:0) над командой Великобритании в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2023.
Джокович в своём матче встречался с 18-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри. Их встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.
Напомним, в первом матче противостояния этих сборных 55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера.
За выход в финал Кубка Дэвиса – 2023 Сербия сразится с командой Италии, лидером которой является четвёртая ракетка мира Янник Синнер.
Комментарии
- 24 ноября 2023
-
00:57
-
00:35
-
00:21
- 23 ноября 2023
-
23:52
-
23:36
-
22:36
-
21:59
-
21:47
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
19:59
-
19:26
-
19:01
-
18:56
-
17:53
-
17:29
-
16:59
-
15:28
-
14:55
-
14:02
-
13:54
-
09:04
-
01:30
-
00:53
-
00:17
- 22 ноября 2023
-
23:21
-
21:25
-
19:24
-
18:53
-
18:27
-
17:52
-
17:34
-
16:20
-
16:00
Партнерский контент