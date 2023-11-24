Первая ракетка мира в паре Сторм Хантер сообщила о распаде своего дуэта с Элисе Мертенс

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира в парном разряде Сторм Хантер сообщила о распаде своего дуэта с бельгийкой Элисе Мертенс. В следующем сезоне спортсменка будет выступать в паре с чешкой Катержиной Синяковой, ранее отказавшейся продолжать выступления со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой.

«Не знаю, что случилось с её дуэтом с Барборой. Это не моё дело.

Мы очень хорошие друзья и много друг с другом тренируемся. Мы играли в паре раньше, и Катержина — очень хороший человек. Всё ещё работаем над расписанием и прочими моментами, чтобы убедиться, что мы на одной волне. Она знает, что я хочу немного поиграть в одиночке, и она сама тоже играет одна.

Мы всё ещё пытаемся понять, что происходит, но это захватывающе. Думаю, мы обе хотели перемен, так что это крутой вызов. Но мы не собираемся сразу оказывать давление друг на друга», — приводит слова Хантер издание The Age.