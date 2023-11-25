Новак Джокович — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча в полуфинале Кубка Дэвиса

Сегодня, 25 ноября, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сразится с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в рамках полуфинального матча Сербия – Италия на Кубке Дэвиса – 2023, который проходит в Малаге (Испания). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Кубка Дэвиса.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу Новака. Он выиграл со счётом 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 2021 в 1/16 финала, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2022 и 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в полуфинале Уимблдона-2023. Ещё два раза теннисисты встречались на прошлой неделе, на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В групповом раунде Синнер одолел Джоковича со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), а в финале серб оказался сильнее в двух сетах — 6:3, 6:3.