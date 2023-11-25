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Янник Синнер стал первым теннисистом, сыгравшим с Новаком Джоковичем трижды за 11 дней

Янник Синнер стал первым теннисистом, сыгравшим с Новаком Джоковичем трижды за 11 дней
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, стал первым спортсменом, который сыграл с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Сербии Новаком Джоковичем трижды за 11 дней.

Ранее рекорд по частоте проведения трёх матчей с сербом принадлежал британцу Энди Маррею: он в 2016 году сыграл три встречи с Джоковичем за 28 дней. Тогда спортсмены играли друг с другом на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а затем на «Ролан Гаррос», все матчи прошли с 8 мая по 5 июня.

Напомним, за последние 11 дней Янник Синнер и Новак Джокович проводят третью официальную встречу: теннисисты играли на групповом этапе Итогового турнира ATP 14 ноября, затем встретились в финале 19 ноября, а сегодня, 25 ноября, проводят матч в рамках полуфинала Кубка Дэвиса.

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