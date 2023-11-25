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Джокович в матче с Синнером потерпел четвёртое в карьере поражение на матчболе

Джокович в матче с Синнером потерпел четвёртое в карьере поражение на матчболе
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Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в матче с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале Кубка Дэвиса потерпел только четвёртое в карьере поражение на матчболе. Сегодня, 25 ноября, спортсмен в трёх сетах проиграл сопернику со счётом 2:6, 6:2, 5:7.

Отметим, что серб в этой встрече также потерпел первое с 2009 года поражение на тройном матчболе. Ранее таких случаев было всего два: в 2007 году в Роттердаме в матче с россиянином Михаилом Южным и в 2009 года в Мадриде во встрече с испанцем Рафаэлем Надалем.

Третье поражение в карьере, на одном матчболе, Новак Джокович потерпел в 2018 году в Лондоне, где проиграл в трёх сетах хорвату Марину Чиличу.

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