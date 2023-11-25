Синнер стал третьим действующим теннисистом, одержавшим за год 10 побед над игроками топ-5

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, стал третьим действующим теннисистом, которому удалось одержать за год 10 побед над соперниками, входящими в топ-5. 10-ю победу спортсмен добыл сегодня, 25 ноября, обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича во встрече в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Сербии.

При этом Синнер — первый игрок нового поколения с таким результатом. Двумя другими действующими теннисистами с 10 и более победами над игроками топ-5 в сезоне являются серб Новак Джокович, добивавшийся такого показателя в 2011, 2012 (по 13 побед) и 2015 (16) годах, и испанец Рафаэль Надаль, показывавший такой результат в 2008 (11) и 2013 (12) годах.