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«Не знаю». Синнер — о том, как отыграл тройной матчбол у Джоковича

«Не знаю». Синнер — о том, как отыграл тройной матчбол у Джоковича
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, рассказал, как отыграл тройной матчбол у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в матче в полуфинале Кубка Дэвиса.

«Не знаю. Это были американские горки. Я начал очень хорошо, но во втором сете Новак играл гораздо лучше меня. В третьем я старался хорошо подавать, и на матчболах подача тоже работала», — сказал Синнер в интервью на корте.

Победа Янника Синнера позволила итальянцам сравнять счёт в противостоянии со сборной Сербии, а затем в матче парного разряда вырвать победу и впервые за 25 лет выйти в финал Кубка Дэвиса. В воскресенье, 26 ноября, команда Италии поборется за победу в турнире со сборной Австралии.

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