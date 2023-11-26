Свёнтек: вижу, что поляки не очень любят Соболенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Я вижу, что поляки её не очень любят. У нас просто сталкиваются две совершенно разные личности. Вы можете увидеть контраст. Я бы не сказала, что я хороший персонаж, а она плохой, потому что это выставляет её в негативном свете. Мы просто другие. Я не хочу быть одним из тех людей, которые осуждают. Я знаю, что такое жизнь в интернете, и не хочу разжигать ненависть к кому-либо. Прежде всего, мы очень уважаем друг друга и добры друг к другу», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Свёнтек стала победителем Итогового турнира ATP. В полуфинале турнира она обыграла Соболенко.