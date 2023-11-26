Маяр Шериф обвинила WTA в лицемерии относительно реакции на конфликты в Украине и Израиле

Египетская теннисистка Маяр Шериф сравнила реакцию WTA на конфликты в Украине и Израиле.

«Реакция WTA на украинских игроков была очень положительной, как и реакция на действия России. А что тур сделал по поводу того, что происходит в Израиле? Я не вижу, чтобы они что-то сделали, ноль. Как и все, каждый ищет свою выгоду. Всё зависит от того, у кого есть власть, а у кого нет.

Я считаю, что решения нет, крупные мировые лидеры слепы, или они предпочитают носить повязку на глазах. Всё, что они хотят видеть – это собственная прибыль.

Что мы можем с этим поделать? После начала конфликта в Украине весь мир обернулся против Владимира Путина, но почему в случае с Израилем не происходит то же самое?

Нам ещё многое предстоит сделать как обществу и вообще всему миру. Мы наблюдаем, как разрушают страну, нарушая все правила, но никто ничего не делает», — цитирует Шериф Punto de Break.