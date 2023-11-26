Видеообзор волевой победы Синнера над Джоковичем в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал волевую победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем во встрече в рамках полуфинального матча между сборными Италии и Сербии на Кубке Дэвиса. Поединок завершился со счётом 6:2, 2:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил пять двойных ошибок. На счету Новака Джоковича — шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

Счёт личных встреч стал 4-2 в пользу Джоковича. Первую победу Синнер одержал в этом году в матче группового этапа Итогового турнира (7:5, 6(5):7, 7:6(2). Джокович же побеждал со счётом 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 2021 в 1/16 финала, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2022, 6:3, 6:4, 7:6(4) в полуфинале Уимблдона-2023 и 6:3, 6:3 в финале Итогового чемпионата ATP – 2023.