Новак Джокович полностью взял на себя ответственность за поражение Сербии от Италии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение сборной Сербии от Италии в полуфинале Кубка Дэвиса.

«Спасибо квалифицированному персоналу и команде за то, что подбадривали нас и создавали такую невероятную атмосферу, каждый старался выложиться на максимум. Не хватило одного выигранного мяча, этот мяч был моим, я должен взять на себя ответственность за это. Я упустил победу, что я должен сделать?

Поздравляю Италию с выходом в финал, они это заслужили. Они играли очень хорошо, особенно Янник (Синнер), как в одиночном, так и в парном разрядах: и там, и там он едва пропустил несколько мячей за весь матч. Снимаю шляпу. Ужасное разочарование, я беру на себя ответственность, у меня было три матчбола, но это спорт. Когда ты проигрываешь матч, где представляешь свою страну, горечь во рту становится ещё сильнее», — приводит слова Джоковича Blic.