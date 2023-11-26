Джокович — о вылете с Кубка Дэвиса: я знал силу Синнера, но думал, он сдаст в парном матче

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что дважды за день проиграл 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Кубка Дэвиса – 2023. В одиночном матче Синнер отыграл у Джоковича тройной матчбол (итоговый счёт – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу Янника).

«На таком уровне, против одного из лучших игроков мира, на корте всё происходит очень быстро. У меня был розыгрыш при счёте 40:0, я пропустил обычный мяч из центра корта. Затем он хорошо подал. Возможно, у меня был шанс при счёте 40:30, но он выходил к сетке, и было трудно прочитать его подачу.

Тоже же самое было в парном разряде во втором сете при счёте 40:0 в нашу пользу. У Синнера один из самых быстрых форхендов в мире, я не сильно удивлён. Я знаю сильные качества Янника, но я думал, что он немного сдаст в парном разряде, но нет, он сохранил и там свой чрезвычайно высокий уровень. У меня было много шансов в одиночном разряде, но он отлично подавал и находил ко мне ключи», — приводит слова Джоковича Blic.