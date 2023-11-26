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«Будет ваш лучший вечер в жизни». Кирьос — о варианте ужина с ним, Медведевым и Рублёвым

«Будет ваш лучший вечер в жизни». Кирьос — о варианте ужина с ним, Медведевым и Рублёвым
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос принял участие в забавном интерактиве. В его рамках болельщикам предлагалось выбрать стол для празднования Дня благодарения, за который заранее посадили теннисных звёзд.

Сам Кирьос в этой игре оказался за столом вместе с россиянами – чемпионом US Open – 2021 третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым и олимпийским чемпионом 2020 года в миксте пятой ракеткой мира Андреем Рублёв. Это вариант B.

«Если вы хотите провести лучший вечер в своей жизни с множеством воспоминаний, которые останутся с вами навечно, вы ошибётесь, если выберете любой другой столик кроме B», — прокомментировал Кирьос свой выбор в социальных сетях.

Отметим, что ранее Кирьос предложил Рублёву стать его ментальным коучем.

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