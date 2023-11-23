«Я не должен был этого делать». Зверев жёстко наехал на Медведева, а потом пожалел

Россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев – принципиальные соперники на корте. Даниил ведёт по личным встречам 11-7. Медведев нарастил своё преимущество на недавнем Итоговом чемпионате ATP в Турине, обыграв Зверева со счётом 7:6, 6:4 в матче второго тура группового этапа.

Последнее свидание Даниила и Александра обошлось без каких-либо скандалов, как иногда бывало ранее. Более того, между игроками наблюдались вполне себе дружелюбные отношения. Зверев заявил, что будет фанатом Медведева №1 на планете в матче россиянина с испанцем Карлосом Алькарасом в 3-м туре. В свою очередь, Даниил обещал постараться помочь Александру выйти из группы, обыграв Алькараса.

Не сложилось – Медведев проиграл Карлосу (4:6, 4:6) и вместе с ним пробился в полуфинал, где оба проиграли Яннику Синнеру и Новаку Джоковичу соответственно. Даниил после встречи с Алькарасом заявил о сожалении по поводу того, что не смог помочь Звереву выйти из группы.

Очевидно, что между российским и немецким теннисистами случилось нечто вроде «разрядки». Александр подтвердил это в своём недавнем интервью. Зверев признал, что напрасно назвал Медведева «самым нечестным игроком» после поражения (6:3, 5:7, 6:7) на «Мастерсе» в Монте-Карло в апреле этого года.

«Я немного сожалею о том, как именно дал это интервью. Я действительно верю, что в своей речи имел в виду конкретную победу в матче, а не весь его теннис. Это то, что я действительно не терплю. Про меня можно сказать много чего, но я никогда не беру медицинский тайм-аут, никогда не хожу в туалет без необходимости. Я не делаю никаких «движений», не делаю ничего подобного, потому что мне это просто не нравится. Я терпеть не могу, когда соперники делают что-то подобное, и считаю это невероятно неспортивным. В конце концов, мне следовало подойти к нему и сказать: «Эй, что ты творил? Что за чёрт!», а не поднимать тему в интервью, я не должен был этого делать. Но я был разочарован. В тот момент я был зол», — сказал Зверев.

Александр Зверев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Что конкретно произошло в Монте-Карло? На корте зашкаливали эмоции. Во втором и третьем сетах Медведев отыграл подачу на матч при счёте 4:5. На решающем тай-брейке он ушёл с двух матчболов. Рукопожатие игроков было холодным, а Даниил у сетки сказал Александру следующее: «Я себя как говно вёл, извини».

По ходу матча Медведев действительно отмечался неоднозначным поведением. Например, постоянно затыкал болевших за соперника зрителей и показывал им палец вниз. Проиграв подачу при 4:4 во втором сете, он снял стойку с сетки и кинул её на корт. В третьем сете Медведев ушёл с корта при счёте 4:3, взяв туалетный перерыв. При этом россиянин успел вернуться за 90 секунд, отведённых на смену сторон. Прямых выпадов против Зверева во время игры не было, но всё-таки Даниил признал, что в некоторых моментах повёл себя не совсем профессионально, и счёл необходимым извиниться перед соперником.

Однако на Зверева раскаяние Медведева не повлияло. Александр жёстко прошёлся по Даниилу в послематчевом интервью.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берёт туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать. В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом. Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но всё же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта», — сказал Зверев.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Медведев после поражения от Хольгера Руне (3:6, 4:6) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло спародировал холодное рукопожатие Зверева и сказал сопернику, что тот играл нечестно – слишком хорошо. То есть Даниил фактически высмеял Александра. На пресс-конференции россиянин продолжил атаковать немецкого теннисиста.

«Саша живёт в своем мире. Ко мне уже пять игроков подошли в раздевалке и сказали: «Камон, Даниил, почему ты такой непорядочный?» Когда Саша проигрывает, мы можем найти 25 интервью, где он говорит странные вещи. Когда Саша говорит, что кто-то ведёт нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало». Если он через неделю скажет то же самое – другая история. Если он передумает – другая история. Я могу понять. После матча может многое произойти. Мы видели, что было между Мане и Зане (конфликт в футбольной «Баварии». — Прим. «Чемпионата»).

Я не буду вдаваться в подробности. Просто хочу сказать, что мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Вот только он в своих поздравительных речах говорит о какой-то дружбе со мной и моей женой, что уже давно совсем не так. Я никогда этого не говорил. Так что меня это совсем не разочаровывает, но если, опять же, через неделю он продолжит это говорить, я сяду с ним в раздевалке и скажу: «Давай обсудим, что не так». Скажи мне, я скажу тебе, и, может быть, мы больше никогда не будем разговаривать и станем врагами или что-то в этом роде. Но сейчас меня это мало волнует», — заявил Медведев.

После Монте-Карло Медведев и Зверев четыре раза пересекались на корте. Даниил обыграл Александра в Риме (6:2, 7:6), Пекине (6:4, 6:3) и во время вышеупомянутого матча Итогового в Турине. Александр одержал верх только на «Мастерсе» в Цинциннати – 6:4, 5:7, 6:4.

Александр Зверев и Даниил Медведев, вероятно, уладили свой конфликт Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Страстей уровня Монте-Карло в этих играх не наблюдалось. Оба теннисиста держали себя в руках. В Турине можно было заметить даже определённые дружеские заявления. Кажется, частые встречи на крупных турнирах позволили Медведеву и Звереву откровенно поговорить и забыть о разногласиях. Александр стал более спокойно относиться к поражениям от россиянина, Даниил тоже не нервничал.

Теперь Зверев заявил, что пожалел о нападках на Медведева в Монте-Карло. Остаётся надеяться, что после этого никаких конфликтов в матчах между Александром и Даниилом больше не будет.

Вывеска Медведев – Зверев является одной из самых громких в современном ATP-туре. Немцу с русскими корнями нужно думать о том, как отыграть отставание 7-11 по личным встречам. В свою очередь, Даниил не собирается позволять ему это сделать и постарается упрочить своё преимущество над принципиальным соперником. Пусть всё ограничивается только напряжённой игрой на корте.