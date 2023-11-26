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Ник Кирьос: думаю, Джоковичу снится его банковский счёт и он спит как младенец

Ник Кирьос: думаю, Джоковичу снится его банковский счёт и он спит как младенец
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на мнение о том, что после Кубка Дэвиса – 2023 «Янник Синнер будет приходить в кошмарах к Новаку Джоковичу».

«Спорно, ха-ха-ха. Думаю, что Новаку снятся его банковский счёт, его достижения и что он спит как младенец», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, Джокович и Синнер встретились в полуфинале Кубка Дэвиса в составе своих сборных. Сначала они встретились в матче одиночного разряда, где Янник обыграл Новака, у которого в этом поединке был тройной матчбол. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 7:5 в пользу итальянца. В решающей встрече матча Италия — Сербия Синнер в паре с Лоренцо Сонего обыграл Джоковича и Миомира Кецмановича. Таким образом итальянцы вышли в финал соревнований.

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