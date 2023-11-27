Хьюитт раскритиковал Кубок Дэвиса после второго поражения Австралии в финале подряд

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт подверг резкой критике формат Кубка Дэвиса после проигрыша национальной команды Австралии в финальном матче турнира от сборной Италии. Для австралийцев это второе поражение в финале Кубка Дэвиса подряд, в финале розыгрыша 2022 года они уступили сборной Канады.

«Да, Малага организовала великолепное мероприятие с точки зрения того, что они могут сделать в имеющемся формате. Но у них связаны руки. Здесь нет игры «дома-в гостях» и пяти сетов, так что это не идеально.

Мы играем на покрытии, на котором, честно говоря, мне уже надоело играть. Кубок Дэвиса не в этом. Это игра на глине, траве, уличных элементах. Знаете, есть много разных вещей», — цитирует Хьюитта Daily Express.