Александр Бублик выступит на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

32-я ракетка мира, 26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря, сообщает пресс-служба соревнований.

На турнире спортсмены будут поделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». Бублик получит уайлд-кард от организаторов соревнований и сможет самостоятельно выбрать команду, за которую будет выступать.

«Для меня это было неожиданно, что я в итоге смогу приехать в Санкт-Петербург. Мы вели переговоры, но в связи с плотным графиком, даже после окончания сезона, было сложно найти время. Но я очень рад, что всё сложилось так, что я смогу приехать в родной город и порадовать любителей тенниса и болельщиков своей игрой и провести очень важное время дома», — отметил Бублик.