Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав группы, в которой Андрей Рублёв сыграет в финале турнира UTS

Организаторы финального этапа выставочного турнира серии UTS, который пройдёт с 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания), опубликовали составы групп на грядущие соревнования. Согласно регламенту, по двое лучших теннисистов группы выйдут в «Финал четырёх», где и разыграют трофей.

Группа А

Андрей «Рубло» Рублёв (Россия)

Каспер «Айсмен» Рууд (Норвегия)

Диего «Эль Пике» Шварцман (Аргентина)

Бенуа «Бунтарь» Пэр (Франция).

Группа B

Хольгер «Викинг» Руне (Дания)

Джек «Сила» Дрэйпер (Великобритания)

Александр «Враг» Бублик (Казахстан)

Гаэль «Ля Монф» Монфис (Франция).

Напомним, в нынешнем сезоне россиянин Андрей Рублёв стал победителем этапа UTS во Франкфурте (Германия).

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом большей части сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и отец австралийского теннисиста Алексея Попырина.