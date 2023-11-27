Стал известен состав группы, в которой Андрей Рублёв сыграет в финале турнира UTS

Организаторы финального этапа выставочного турнира серии UTS, который пройдёт с 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания), опубликовали составы групп на грядущие соревнования. Согласно регламенту, по двое лучших теннисистов группы выйдут в «Финал четырёх», где и разыграют трофей.
Группа А
Андрей «Рубло» Рублёв (Россия)
Каспер «Айсмен» Рууд (Норвегия)
Диего «Эль Пике» Шварцман (Аргентина)
Бенуа «Бунтарь» Пэр (Франция).
Группа B
Хольгер «Викинг» Руне (Дания)
Джек «Сила» Дрэйпер (Великобритания)
Александр «Враг» Бублик (Казахстан)
Гаэль «Ля Монф» Монфис (Франция).
Напомним, в нынешнем сезоне россиянин Андрей Рублёв стал победителем этапа UTS во Франкфурте (Германия).
Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом большей части сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и отец австралийского теннисиста Алексея Попырина.