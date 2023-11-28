Шамиль Тарпищев: сборная России могла бы 3-4 года подряд выигрывать Кубок Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что сборная России была бы фаворитом Кубка Дэвиса – 2023.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В последний раз Россия становилась чемпионом Кубка Дэвиса в 2021 году.

«Мы с 2021 года фавориты Кубка Дэвиса. У нас два человека в десятке мирового рейтинга, трое — в топ-20. Конечно, мы бы и в этом розыгрыше были фаворитами. Вообще, наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Обладателями Кубка Дэвиса – 2023 стали представители Италии. В финале они обыграли команду Австралии со счётом 2:0. Одиночные матчи выиграли Маттео Арнальди и Янник Синнер.