ATP и WTA исчезнут? В теннисе назревает грандиозная революция из-за саудовских денег

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм рассказал, что всё чаще слышит разговоры об изменениях в структуре теннисных туров. По его информации, четыре турнира «Большого шлема» могут объединиться, чтобы купить 10 «Мастерсов». Сообщается, что это может быть сделано при участии Саудовской Аравии, которая получит 10-й турнир. Таким образом, ATP и WTA останутся только с турнирами категории 500 и Итоговые, хотя и их могут отнять с течением времени.

Информация Вертхейма вызвала большой резонанс в медиа. Журналист сразу же поспешил заявить, что до создания нового «супертура» ещё далеко и ничего конкретно не согласовано, но теннисные чиновники по итогам недавних встреч всё чаще говорили о необходимости «перезапуска». В общем, назревает масштабная революция, которая рискует оставить ATP и WTA вообще ни с чем. Возможно, в конечном счёте данные ассоциации и вовсе прекратят существование или вольются в новую структуру.

Упоминание Саудовской Аравии сразу же раскрывает суть перемен. Арабская страна вольёт в мужской и женский теннис огромное количество денег. Это понравится значительной части игроков, особенно представительницам WTA, которые в данный момент жёстко конфликтуют с руководством по поводу условий труда.

Топ-теннисисты скоро будут часто приезжать в Саудовскую Аравию Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Кто-то будет выражать озабоченность по поводу нарушения прав человека в этой стране, но в конечном счёте сила денег возьмёт верх. Сразу после чемпионата мира в Катаре изменилось восприятие арабских стран в плане спорта. Турнир прошёл вполне нормально, несмотря на жёсткие законы государства.

Саудовская Аравия перехватила инициативу у Катара и стала главной мусульманской страной, которая совершает революцию в мировом спорте. Сразу после ЧМ к арабам начали массово ехать суперзвёзды футбола во главе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема. Гран-при Формулы-1 в Джидде – одно из крупных событий, которое проводится в стране. Боксёрский бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну относится к этой же категории.

В случае с теннисом тоже есть подвижки. 28 ноября в Джидде стартует молодёжный Итоговый турнир для игроков младше 21 года. Там не будет Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Бена Шелтона или Лоренцо Музетти, которые входят в топ-30 рейтинга ATP. Но в Саудовскую Аравию приедут Артюр Фис, Люка Ван Аш, Доминик Штрикер, Алекс Михельсен, Флавио Коболли, Хамад Меджедович и Лука Нарди, пребывающие в топ-120. Уайлд-кард выдали иорданцу Абедалле Шелбайху – 187-й ракетке мира. Вполне солидный состав участников для молодёжного турнира. Не проигравший ни одного матча победитель получит внушительную сумму — $ 514 тыс., а общий призовой фонд вырос сразу на 40% по сравнению с Миланом, откуда турнир переехал, и достиг отметки $ 2 млн.

Скорее всего, с 2025 года в Саудовской Аравии появится 10-й «Мастерс», который будет проходить перед Australian Open. Возможно, туда же переедет Итоговый турнир WTA. Не исключено, что в 2024 году. Скандал с организацией соревнований в Канкуне в этом году играет арабам только на руку, чтобы ускорить процесс.

Не говоря уже о различных выставочных турнирах, которые уже проходят в Саудовской Аравии. В частности, внимания заслуживает событие годичной давности, когда в Эр-Рияд на Diriyah Tennis Cup съехалось множество звёзд мужского тенниса, включая Александра Зверева, Хуберта Хуркача, Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса, Маттео Берреттини, Стэна Вавринку, Григора Димитрова, Кэмерона Норри и других. В финале соревнований американец Тейлор Фритц обыграл россиянина Даниила Медведева.

Тейлор Фритц и Даниил Медведев на турнире в Эр-Рияде Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович считает закономерным интерес саудовцев к теннису.

«Сотрудничество ATP с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии было делом времени. Эта страна сотрудничает практически со всеми другими мировыми видами спорта. Что касается тенниса, то главное в сделке – защита целостности, традиций и истории нашего вида спорта», — заявил Джокович.

Заход саудовских денег в теннис не значит, что огромное количество турниров будут проводиться на Ближнем Востоке. Защита целостности, традиций и истории сохранится, так что Джокович может не беспокоиться. Футбольный «Ньюкасл» из Англии никуда не уехал. Уимблдон, «Ролан Гаррос», Australian Open и US Open тоже будут проводиться в тех местах, что и всегда. Традиционные «Мастерсы» вряд ли кто-то будет переносить, хотя в турнирах этой категории определённые изменения локаций возможны.

Новак Джокович не против захода саудовских денег в большой теннис Фото: Getty Images

Есть наглядный пример того, что ориентировочно ждёт теннис в будущем. Саудовская Аравия фактически купила гольф-тур, который называется LIV. Этот тур финансируется Государственным инвестиционным фондом и суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии. Места проведения соревнования в основном традиционные – США и Великобритания. Руководит туром австралиец Грег Норман, легенда гольфа. Присутствие шейхов ощущается только в деньгах, которые они вливают.

LIV-тур пока не считается главным в гольфе, таковым остаётся PGA-тур. Тем не менее LIV смог заполучить 48 именитых гольфистов. В список вошли несколько легендарных чемпионов и бывших первых номеров мира: Дастин Джонсон, Серхио Гарсия, Мартин Каймер, Грэм Макдауэлл, Луи Остхейзен, Чарл Шварцель, Ли Вествуд и другие. Джонсону, чемпиону 24 турниров PGA, заплатили $ 150 млн «подъёмных» за участие в LIV-туре. Дастина обвиняли в продажности, на что он коротко ответил критикам: «Я выбрал то, что лучше для меня и моей семьи».

Легендарные гольфисты Дастин Джонсон и Тайгер Вудс по-разному отнеслись к саудовским деньгам Фото: Zuma/TASS

Самым известным именем в гольфе является легендарный Тайгер Вудс. Саудовцы хотели его переманить. Тайгер отказался от предложения на $ 700-800 млн в прошлом году. Своё решение обосновал тем, что PGA заложила основы современного гольфа и уход из неё стал бы пренебрежением к истории вида спорта. Возможно, мнение Вудса ещё поменяется. LIV-тур только начинает набирать обороты, а предложение саудовцев Тайгеру никуда не денется в обозримом будущем.

Джокович – это аналог Вудса из тенниса. Когда саудовцы созреют для создания теннисного «супертура», Новаку тоже вполне могут предложить огромнейшую сумму «подъёмных». Другим звёздам – тоже. Они наверняка согласятся без колебаний, в отличие от Вудса и некоторых его коллег. Всё-таки в гольфе не было серьёзных жалоб на низкую зарплату, как в мужском и женском теннисе в последнее время.

Таким образом, складывается ситуация, когда ATP и WTA станут практически бессмысленными организациями, которые будут проводить только мелкие турниры. Саудовцы возьмут большой теннис под свой контроль. Рядовой болельщик особых изменений не почувствует, разве что в календаре добавится несколько турниров в Джидде и Эр-Рияде. А вот финансовые аппетиты теннисистов наконец-то будут сполна удовлетворены.

Даже в плане управленцев перемены могут быть минимальными. Саудовцы вряд ли против видеть главу ATP Андреа Гауденци и его коллегу из WTA Стива Саймона на руководящих должностях в новом «супертуре». В конце концов, именно они прямо сейчас находятся в тесном контакте с арабами и очень даже не против их инвестиций в большой теннис.