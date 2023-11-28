Соболенко и Рыбакина сыграют на турнире в Брисбене — Самульский

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Рыбакина (Казахстан), занимающая четвёртое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), примут участие в турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) журналист Михал Самульский.

Ранее, по его информации, стало известно об участии в турнире Наоми Осаки (Япония) и Виктории Азаренко (Беларусь).

К участию в мужском турнире категории ATP-250 в Брисбене, по утверждению журналиста, присоединился американец Бен Шелтон. Ранее решение об участии в соревнованиях уже приняли Энди Маррей (Великобритания), Хольгер Руне (Дания) и Григор Димитров (Болгария). Мужской и женский турниры Brisbane International начнутся 31 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024-го.