WTA не будет наказывать теннисисток, участвующих в выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением о неприменении штрафных санкций к участникам турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря 2023 года, сообщает агентство Reuters.

«Это мероприятие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение. Игроки соревнуются в WTA Tour как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — утверждается в заявлении.

В турнире сыграют теннисистки и теннисисты, которые будут поделены на две команды. О своём участии уже объявили Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Ярослав Дёмин, а также сербские теннисисты Ласло Джере и Душан Лайович, болгарская спортсменка Виктория Томова и казахстанский теннисист Александр Бублик.