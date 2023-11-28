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Оргкомитет «Трофеев Северной Пальмиры» вёл переговоры об участии Симоны Халеп

Оргкомитет «Трофеев Северной Пальмиры» вёл переговоры об участии Симоны Халеп
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Генеральный директор компании «Формула-ТХ» Наталья Камельзон сообщила, что организаторы выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» вели переговоры об участии с бывшей первой ракеткой мира, румынской теннисисткой Симоной Халеп, отстранённой за допинг.

«С Симоной Халеп вели переговоры. Ждали решений по её суду. К сожалению, они оказались не очень позитивными для неё. Симона написала: «Не будем испытывать судьбу». Но она хотела бы приехать», — передаёт слова Камельзон корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США, а в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. С октября 2022 года теннисистка была временно отстранена ITIA от участия в соревнованиях. Халеп запрещено участвовать в турнирах, проводимых под эгидой WTA, ITF или национальных федераций.

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