Рублёв: чтобы выйти в полуфинал «Большого шлема», не хватило отсутствия Джоковича в сетке

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» в 2023 году.

«Чего не хватило, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала «Большого шлема»? Отсутствия Джоковича в моей половине не хватило (смеётся). Два раза я ему проиграл. А в матче с Даней Медведевым в четвертьфинале US Open не хватило психологии. Это был хороший матч, были шансы выиграть как минимум сет, но в ключевых моментах Даня сыграл лучше. Хотя по игре он в целом был лучше ― лучше подавал, лучше играл.

Просто у меня ни разу не было такого, чтобы в каждом сете я вёл с брейком и не выиграл ни одного. Этот момент меня смущал весь матч. Обычно я хоть один сет, когда веду с брейком, всегда выигрываю. Именно поэтому говорю о психологии. Если бы Даня просто выиграл 3:0, а я не вёл с брейком в каждой партии, то это бы означало, что он просто в моменте сильнее меня во всём, а мне надо работать. Но конкретно в этом матче ещё и психология сыграла», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.