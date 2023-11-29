Карлос Алькарас — о сравнениях с «Большой тройкой»: хочу ощущать себя собой на 100%

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о том, что его сравнивают с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Сам за себя я понимаю, что являюсь Карлосом Алькарасом. Я не собираюсь копировать стиль кого-то из «Большой тройки». Конечно, когда кто-то говорит, что во мне есть что-то от них, трёх лучших игроков нашего спорта, мне это льстит, но внутри себя я считаю, что не являюсь комбинацией какого-либо игрока. Я хочу ощущать себя Карлосом Алькарасом на 100%.

Джокович, Надаль и Федерер – три великих игрока, которые оказали влияние на меня и практически на всех игроков тура. Я рос, наблюдая за тем, как они играют в финалах турниров «Большого шлема». Всегда представлял себя на их месте. Я много работал, у меня была чёткая цель, которую я преследовал. У меня была возможность сразиться с Джоковичем и Надалем, но не с Федерером, мне бы это понравилось», — приводит слова Алькараса Punto de Break со ссылкой на TV Azteca.