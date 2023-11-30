Возобновившая карьеру Севастова сыграет против Ястремской на челленджере в Андорре

Бывшая 11-я ракетка мира, обладательница четырёх трофеев WTA 33-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова с победы начала возвращение в профессиональный теннис после перерыва. Теннисистка, не выступавшая с начала 2022 года, принимает участие в турнире серии «челленджер» в Андорре.

В первом круге латвийская теннисистка обыграла испанку Ирен Бурильо Эскорихуэлу (260-я ракетка мира) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:1. Севастова один раз подала навылет и допустила на одну двойную ошибку меньше соперницы (шесть против семи).

Во втором круге турнира в Андорре соперницей Анастасии Севастовой станет украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).