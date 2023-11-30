Вера Звонарёва заменит итальянку Паолини на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 1 по 3 декабря. Она заменит снявшуюся с соревнований из-за травмы 30-ю ракетку мира итальянку Ясмине Паолини.

Звонарёва усилит команду «Львов», капитанами которой являются россиянка Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич. Также за «Львов» сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, серб Ласло Джере, болгарка Виктория Томова.

Отметим, что Звонарёва блестяще завершила сезон 2023. Она вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового турнира WTA – 2023, который проходит в Канкуне (Мексика).