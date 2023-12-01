Фритц — о Руне: люди путают его желание стать членом новой «Большой тройки» с наглостью

10-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц считает, что восьмой номер рейтинга ATP, 20-летний датчанин Хольгер Руне незаслуженно получает критику в свой адрес.

Напомним, несмотря на юный возраст Руне уже успел вступить в открытые конфликты с участниками ATP-тура, в частности, со швейцарцем Стэном Вавринкой и норвежцем Каспером Руудом. Также во время матчей Хольгер часто использует резкие жесты и слова в адрес своего бокса, где практически постоянно сидит его мать.

«Мне нравится Хольгер, у меня с ним никогда не было проблем, мы даже в паре играли. У него большие ожидания и большие амбиции. И я думаю, что люди путают его желание стать членом новой «Большой тройки», добиваться больших результатов с наглостью. А что тут такого? Люди не понимают, что для успеха нужна вера, нужно немного наглости и уверенности», — приводит слова Фритца Tennis365.