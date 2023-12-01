«Я застрял в себе и не слушал». Кирьос рассказал, за что благодарен Маррею

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как британец Энди Маррей пытался помочь ему разобраться с психическими проблемами.

«Энди всегда меня поддерживал. Как только я оказался в туре, он взял меня под своё крыло. Позже он понял, что я не считаю, что меня можно наставлять или что я иду своим путём, но он всегда был тем, кто присматривал за мной.

На тренировке он увидел, что я начал наносить себе вред, и сказал: «Что это у тебя на руке?» Тогда всё было довольно скверно. Энди, конечно, пытался дать мне совет по этому поводу. Но я настолько застрял в себе, что не слушал. Но я очень благодарен ему. Мои проблемы продолжались полтора-два года, и это было ужасно. Я ненавидел себя. Я ненавидел просыпаться и быть Ником Кирьосом.

Сейчас я чувствую, что помог многим людям тем, что рассказал о своей проблеме. Я стал маяком для людей, которые борются. Это было самое мощное событие в моей карьере — люди приходили ко мне с реальными проблемами. Они присылали фото и сообщения, признавались, что наносят себе вред и хотят покончить с собой. Я общаюсь с ними. Иногда говорю по телефону. Это важно, и я горжусь, что могу помочь», — приводит слова Кирьоса Sky Sport со ссылкой на Talk TV.