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Тренер Синнера: Янник — акула, почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти

Тренер Синнера: Янник — акула, почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти
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Симоне Ваньоцци, тренер четвёртой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о выступлении подопечного в концовке сезона. В частности, Синнер дошёл до финала Итогового чемпионата ATP и помог сборной Италии выиграть Кубок Дэвиса.

«Начиная с US Open, конец сезона был напряжённым, но он удался. После финала Итогового в Турине он приехал на Кубок Дэвиса полный уверенности. Решение пропустить групповой этап соревнований было правильным, как показало время. Победа в Кубке Дэвиса была большой целью Янника.

Янник – акула, охотник. Почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти. Но эта уверенность вызвана ещё и тем, что он знает, как много работал, чтобы попасть туда, где он сейчас. Если ты знаешь, что с чем-то не справился, то начинаешь нервничать. У Янника совесть чиста, поэтому он очень спокоен.

За последние два года он очень повзрослел. Думаю, он посылает сигнал об этом тем, как ведёт себя на корте. На Кубке Дэвиса Янник был менее серьёзным, чем обычно: он очень хорошо адаптировался к команде, всё время шутил и подбадривал остальных», — приводит слова Ваньоцци Tennis 365.

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