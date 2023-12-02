«С утра упала с лестницы». Кудерметова — о тейпе на бедре на матче в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 19-я ракетка мира, рассказала, почему выступила с затейпированным бедром в матче на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходящем в Санкт-Петербурге.

«Почему бедро было затейпировано? Не хочу раскрывать весь диагноз, но это случилось вчера: я упала с лестницы. Да, да, с утра упала с лестницы. Не спросонья, так получилось – вот такая неприятная ситуация. И это плохо сказалось на мою ногу», — рассказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, сегодня, 2 декабря, Вероника Кудерметова проводила на командном турнире матч со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, 28-й ракеткой мира. В этой встрече спортсменка потерпела поражение.