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Кудерметова — о мотивации в Токио: это было перед Пекином, и полуфиналисты получали bye

Кудерметова — о мотивации в Токио: это было перед Пекином, и полуфиналисты получали bye
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Российская теннисистка, 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, какие факторы дополнительно мотивировали её на турнире в Токио, где спортсменка одержала победу осенью 2023 года.

«По ходу матча я набирала форму. Плюс этот матч с Игой Свёнтек. Наверное, для меня это был, действительно, перелом, потому что до этого я всегда ей проигрывала, и причём очень легко. Тут у меня была мотивация: это был Токио как раз перед Пекином, и те, кто выходит в полуфинал, получали бай («bye» – игрок автоматически перемещается на второй раунд соревнования, без необходимости играть в первом, таким образом получая возможность дополнительно отдохнуть. — Прим. «Чемпионата»). И я такая: «Вероника, ну постарайся!» Это была двойная для меня мотивация. Ещё сказали, что финалисты летят на частном самолёте», — приводит слова Кудерметовой «Больше! Интервью».

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