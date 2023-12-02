Шнайдер: спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 98-я ракетка мира, которая живёт и тренируется при колледже в США, рассказала, в чём видит различия спорта в России и в Америке.

«Спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России – отношение немного другое. Заметила это на уровне колледжа. Играя за университетский клуб «Wolfpack», мы впервые выиграли свою конференцию, а я стала MVP. Там, если ты в толстовке с нашивкой клуба пошла куда-либо, тебя узнают, поприветствуют, легко могут отбить «пять». Внутри колледжа тоже меня знают. Спортсмены там – герои, которые не только показывают результаты, но и учатся», — поделилась спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.