Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер: спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России

Шнайдер: спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 98-я ракетка мира, которая живёт и тренируется при колледже в США, рассказала, в чём видит различия спорта в России и в Америке.

«Спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России – отношение немного другое. Заметила это на уровне колледжа. Играя за университетский клуб «Wolfpack», мы впервые выиграли свою конференцию, а я стала MVP. Там, если ты в толстовке с нашивкой клуба пошла куда-либо, тебя узнают, поприветствуют, легко могут отбить «пять». Внутри колледжа тоже меня знают. Спортсмены там – герои, которые не только показывают результаты, но и учатся», — поделилась спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Материалы по теме
«Цирк продолжается». Джоковича и россиян открыто «прокатили» мимо наград теннисного сезона
«Цирк продолжается». Джоковича и россиян открыто «прокатили» мимо наград теннисного сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android