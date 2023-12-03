Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов: если бы я сказал, что всё делаю идеально, я стоял бы как Джокович — в топ-1

Хачанов: если бы я сказал, что всё делаю идеально, я стоял бы как Джокович — в топ-1
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов, 15-я ракетка мира, порассуждал о том, какие стороны своей игры хотел бы усилить и почему важно стремиться к развитию.

«Если бы мог, скопировал бы подачу у Раонича. У меня есть моменты для прогресса и разные нюансы, которые могли бы быть лучше. Это мы с командой тоже обсуждаем. Если бы я сказал, что всё делаю идеально, то стоял бы как Новак Джокович – в топ-1. И даже он говорит, что ему всегда чего-то не хватает, всегда всех строит. Он реально помешан на том, чтобы быть абсолютно лучшим во всех компонентах. Если ты можешь сделать какие-то вещи даже на 10% лучше, то это поможет тебе как вне корта, так и на корте», — приводит слова Хачанова «Больше! Интервью».

Материалы по теме
Первый микст супругов и финал юниоров. Чем запомнится 2-й день турнира в Санкт-Петербурге?
Первый микст супругов и финал юниоров. Чем запомнится 2-й день турнира в Санкт-Петербурге?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android